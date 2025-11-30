基層里長林哲弘：市民真正需要的是「願意聽、願意做」的服務者

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 成功電台今（30）日播出的《南方視角》節目中，邀請長期深入基層的《鹽埕區博愛里》里長林哲弘，從里長日常服務談起，一路談到高雄面臨的高齡化、交通、老屋安全與地方經濟等新課題。對於外界關注的世代交替與政治氛圍，他不特別強調選舉競爭，而是重申「市民真正需要什麼」？

節目一開始，談到目前民進黨內市長初選情勢時，林哲弘並未評論個別人選，而是把焦點放在市政檢驗上。他說，初選應該是一個「讓市民重新檢視市政的好機會」，每位參與者都有自己的專業與貢獻，更重要的是，「讓更多基層的聲音被聽見」。在他看來，選舉不是彼此攻擊，而是一起把問題說清楚、把城市往前推。

身為每天在里內穿梭的基層服務者，他最常聽到的，仍是生活層面的具體需求──長輩擔心交通不便、長照資源不足、老屋結構與消防安全堪憂。節目中，他提到一段印象深刻的經驗：有位阿嬤對他說：「年輕人，只要你願意來聽，我就支持你。」這句話也成為他看待政治的座右銘：政治其實很簡單，就是「願意聽、願意做、願意陪伴」。

針對外界常以「年輕」與「經驗」作文章的質疑，林哲弘並不迴避。他坦言，自己確實還在學習，但強調年輕不是缺點，而是一種面對新問題的力量。

「經驗可以學，態度不能假。」他說，長輩真正需要的，是有人願意跑、願意到現場、願意解決問題。他回憶在擔任立委助理還有擔任市政顧問，看見政策從會議簡報到落實地方的過程，也學會如何把民眾的需求轉成可被執行的行政行動，這是他最大的底氣。

節目中，他也談到自己長期關注的三個區域課題：

在旗津，他點出交通與觀光長期拉扯的矛盾：一邊是大量遊客湧入，一邊是在地居民每天的通勤與就醫需求。他主張，交通規畫應該把「居民優先」寫進制度，從公車、渡輪、停車到活動辦理，都要有長期配套，而不是一次性的人潮管理。同時，他也強調長照與醫療接送的重要，「旗津不只是觀光島，更是很多人一輩子的生活島。」

來到鼓山，話題落在老屋與高齡社區。許多老舊公寓沒有電梯，長輩上下樓成為日常負擔；都更或改建過程，居民也擔心被迫離開熟悉的生活圈。他主張推動「友善高齡的老屋改造」，由公部門更積極協調，協助耐震補強、加裝電梯、保障弱勢住戶權益，「城市進步，不等於把老社區整片推倒重來。」

談到鹽埕，他形容這裡是「高雄人的共同記憶」，卻也是最需要轉型的地方之一。老市場、老店家仍在，但人潮與商機已不若以往。他認為，鹽埕缺的不是故事，而是一套整體策略：從商圈改造、品牌包裝，到結合數位工具與新媒體，把在地故事變成可被看見的內容，再把內容轉回實際人潮與消費。「鹽埕不是沒落，而是等一個願意陪著大家重新規劃的人。」他在節目中這樣說。

外界也關心派系文化與不同世代政治人物的競爭。過去曾在陳其邁市長團隊服務，他坦言自己受過不少前輩提攜，也看見務實市政風格帶來的影響，但他同時強調，「選民不是來替派系投票的，選民是要看誰願意認真做事。」

對於選區內不同派系議員或前輩，他以「不同世代、不同任務」來形容，肯定過去的貢獻，也指出高齡化、交通、老屋與地方經濟，是這一代必須面對的新挑戰。他自我定位為「行政型、做事型」的公共服務者，沒有太多派系包袱，可以把心力放在：「這件事情能不能真的幫到居民？」

在節目尾聲，林哲弘把話題再度拉回市民期待。他觀察到，現在的高雄市民要的不多： 「少一點口號，多一點服務；少一點政治，多一點行動。」

他說，無論未來政治版圖如何變化，他最在意的，是自己能不能一直站在旗津、鼓山、鹽埕的第一線，做那個「遇到事情，找得到、找得到人、也看得到行動」的人。

圖照/成功電台提供