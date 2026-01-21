基市修停班課標準 5月前上路

消防局長游家懿等人研商未來停班停課判斷標準與科學化決策方向。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市現行不分平地、山區累積雨量預測達三百五十毫米得宣布停班課。市府委託海大分析數據，提出將山區部分下修為二百毫米，並建議中央納入「停止上班上課雨量參考基準表」。

為因應近年極端氣候，市府委託海大河海工程學系特聘教授、副校長顧承宇與河海工程學系助理教授劉芷妤，分析基隆市降水空間分布及颱風事件日雨量表等，提供市府停班、停課判斷標準。

顧承宇表示，基隆市面積一百三十二平方公里，其中有百分之九十五為山坡地，市區聚落與主要交通動線多沿山坡與濱海地帶分布，以三百五十毫米為基準與現況不符，且基隆市降雨量明顯有空間分布差異特性。

顧承宇說，依「停止上班上課雨量參考基準表」定義，二百毫米已達警戒值，且很有可能致災，建議基隆市山區雨量警戒值由三百五十毫米下修為二百毫米，並納入「分區判定」及「分層啟動」彈性判定準則。

顧承宇表示，若豪雨集中山區並影響通勤安全，應優先啟動山區的分區停班、停課或彈性措施，並將二百毫米定位為前置應變層級，視情況啟動分區或全市的停班、停課彈性措施，以確保民眾安全。

消防局長游家懿說，市府將訂定補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓未來是否宣布停班、停課更有彈性。預計今年防汛期五月一日前完成，市府並建議中央針對「停止上班上課雨量參考基準表」，將二百毫米納入基隆市山區警戒值，平地則維持三百五十毫米。

人事處長林燕菲指出，市府在宣布是否停班、停課前，會依法與北北桃三市保持密切聯繫，由各市首長參考雨量預測值及各種狀況，由市長做出最後決策。