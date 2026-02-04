基市修繕再生家具40件贈弱勢

副市長邱佩琳致贈由環保局修繕完成的再生家具及社會處與兒少處準備的生活物資、福袋及玩具。（市府提供）

記者楊耀華、鄭鈞云∕基隆報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭安心迎接新年，副市長邱佩琳四日會同環保局、社會處、中山區公所等前往雷姓市民家中關懷慰問，除致贈由環保局修繕完成的再生家具外，還有社會處與兒少處準備的生活物資、福袋及玩具。

環保局長馬仲豪表示，考量低收入戶家庭經濟負擔，環保局今年提供四十件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭，透過回收家具再利用，不僅減少廢棄物產生，也讓資源發揮最大效益，兼顧環保永續與社會關懷。

除再生家具外，社會處亦準備多項食品、生活用品與文具，並提供麻油雞湯與油飯，讓弱勢家庭共享溫暖年味；兒少處則致贈內含保溫瓶與襪子的福袋，祝福孩子在新的一年平安健康、溫暖過節。

清潔隊代理隊長徐晉旺說明，今年共有九戶低收入戶提出申請，合計二十七件家具，包括衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌椅等，已於一月十二日前陸續完成配送；清潔隊將市民汰換的大型廢棄家具回收後交由木工班師傅修繕再生，除提供弱勢家庭使用外，也於「美傢園」展售，並提供免費到府運送服務。去年度環保局共修繕再生家具二百五十七件、售出二百一十三件，成果豐碩。

另外，基隆郵局則於榮民服務處舉辦「郵心相連‧傳愛永續」關懷獨居長者捐贈活動，捐贈麥片、米等民生物資轉贈年長獨居榮民（眷）。榮服處長方正感謝基隆郵局的熱忱與義舉，為榮民眷提供溫暖具愛心的服務；基隆郵局局長吳聰明表示，郵局對於社會公益活動不遺餘力，希望藉由捐贈活動讓榮民長者及清寒家庭感受到郵局的關懷，並拋磚引玉鼓勵更多企業和民眾響應，關懷社會每個角落的弱勢族群。