基市公車人力吃緊 民代促加薪

基隆市議員要求市府正視基隆市公車營運改革進度。（張志康攝）

基隆市公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，基隆市議員陳冠羽質疑，市公車營運改革進度停滯不前，公車司機人力缺乏狀況日益嚴重，已不足以維持正常班次。基隆市長謝國樑表示，是因《財劃法》爭議導致市府財政吃緊；公車處則表示，司機待遇將視新運價公布後再調整。

陳冠羽表示，為公車司機調整待遇，市府允諾明年將調整運價，但明年度總預算中，市公車處人事經費卻與今年一致，顯然沒有調整待遇打算。

陳冠羽指出，基市公車要維持正常班次，最少需261名司機，但目前僅剩242人，最近一次司機招考更僅有8人報名，「這已經不只是勞動條件問題，更是基隆的公共安全危機。」

廣告 廣告

謝國樑坦言，市府原先打算在明年度調整公車司機待遇，但因《財劃法》修正後影響，市府明年度無調整公車處的人事預算。

基隆市公車處長鍾惠存表示，為因應物價、薪資水平等因素，未來基隆市公車運價將每2年檢討調整。