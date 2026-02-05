基市動保所深度淨山拆除鳥網

基隆市動物保護防疫所攜手台灣猛禽研究會、基隆鳥會進行深度淨山拆除鳥網行動。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為落實野生動物保育工作、遏止非法捕捉野生鳥類行為，基隆市動物保護防疫所攜手台灣猛禽研究會、基隆鳥會進行深度淨山拆除鳥網行動，拆除大量非法鳥網外還救下一隻保育類的黃嘴角鴞，交由台灣猛禽研究會帶回救治。

此次特別邀集具實務經驗的志工及專業人士共同組隊投入拆除作業，針對山區非法設置鳥網高風險點位，重點鎖定地勢險峻、位置偏遠或設置高度較高的設置地點進行深度清查與拆除，降低非法鳥網對野生鳥類族群所造成長期威脅。

廣告 廣告

動保所長陳柏廷表示，一月十三日上山時在鳥網上發現保育類的鳳頭蒼鷹，但已經明顯死亡，十四日又在非法鳥網上發現一隻鴿子及一隻保育類的台灣藍鵲，台灣藍鵲亦掛在網上力竭而亡。二月三日再度上山拆網時則發現一隻相當虛弱的保育類黃嘴角鴞，台灣猛禽研究會獸醫師初步檢查，這隻黃嘴角鴞情緒緊張、神情疲憊，經餵食後生命徵象穩定，交由台灣猛禽協會細心照料中，待牠身體恢復後就野放。

陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反野生動物保育法相關規定，更可能造成鳥類誤捕、受傷甚至死亡，對生態系造成難以回復之衝擊，動保所將持續結合專業保育團體力量，定期規劃拆除鳥網行動，並與鳥類保育團體及警察機關加強橫向聯繫，透過巡查、通報及監控機制，防止鳥網再度設置，以有效降低非法捕捉行為發生。