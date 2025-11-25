基市召開協和電廠更新安全會議 謝國樑：優先考量市民安全

台灣電力公司預計於基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，基隆市政府昨上午10時於基隆市災害應變中心召開會議，旨在就後續改建工程的安全議題進行討論，並邀請相關領域之專家學者擔任委員，以提供市府相關安全把關參考建議。

該計畫之環境影響評估審查已於114年2月26日經環境部環境影響評估審查委員會決議通過。內容包含填海造陸設置天然氣接收站及卸收碼頭，以汰除原有燃油機組並改建為燃氣複循環機組，同時增設液化天然氣（LNG）儲槽及氣化設施。

會中委員建議應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，以做為市府研擬後續災害搶救策略之依據。同時，也請市府全面檢視基隆市現有之救災量能，評估其是否足以因應未來可能的災害需求。

市長謝國樑表示，此計畫應公開透明，後續會議將請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。另外，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提之建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時之災害防救能力。