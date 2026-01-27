基市召開高齡友善城市推動委員會 精進長者服務

基隆市政府日前召開「高齡友善城市第二次推動委員會」，邀集11位專家學者及18個市府局處共同與會，依據高齡友善城市八大面向、16項例行指標及35項可改善指標，逐項檢視近半年執行成果，並針對29項行動方案持續研議與精進。

市府期盼透過跨局處深入交流，提出更貼近長者需求的友善服務，強化施政策略。

同時，本市參與「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」投稿，共有3件作品，榮獲海報獎肯定，分別是安樂區衛生所「安樂『＋』能站～無礙生活載幸福」榮獲銅獎、環保局「起立坐下好方便，善用廁間友善扶手」，以及衛生局「守護長輩健康基隆做您靠山」榮獲優等。

基隆目前老年人口比率已達22.08%，是全國第4高，即每五位市民中，就有一位是65歲以上長者。面對快速攀升的高齡化趨勢，市府持續透過跨局處協力，從生活環境、交通安全至健康照護等面向，全面推動安全、安心且具韌性的高齡友善城市建設。

衛生局指出，在謝國樑市長的帶領下，基隆市政府跨局處團隊將持續投入並通力合作，未來市府將持續以長者需求為核心，強化安全、照護及生活支持，透過專業力量與社區參與，推動更貼近長者需求的服務與環境改善，攜手打造「高齡友善、世代共融」的生活環境，穩健朝向「亞洲最有愛的城市」的目標邁進。