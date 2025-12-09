基市國中小本土文化教育開花4校奪得今年客家藝文競賽多項佳績

本土文化遍地開花，基隆市榮獲114年客家藝文競賽數項佳績，表現出色。（圖：教育處提供）

全國中小學客家藝文競賽全國總決賽名單揭曉了！基隆市踴躍參與，並充分展現出客家藝文教育上的用心與成果；教育處指出，尚仁國小榮獲國小高年級組客語口說藝術類第四名、國小中年級組客語口說藝術類第三名；碇內國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第三名、國小中年級組客語口說藝術類第二名；建德國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第二名；碇內國中則榮獲國中組客語歌唱表演類第三名。

尚仁國小在此次競賽中獲得國小高年級組客語口說藝術類第四名、國小中年級組客語口說藝術類第三名，該校在馮美齡老師細心指導下，從語音校正到語氣表達，經過紮實的口語訓練而，脫穎而出。高年級組以「客家寶」生動描繪客家文化的精隨；中年級組則以「地動災害預防」深入講述地震防災演練的重要性，雙雙展現學生優異的表達能力，以及對主題的深刻理解，為學校也為基隆市爭光。

碇內國小獲選國小高年級組客語歌唱表演類第三名、國小中年級組客語口說藝術類第二名，多年來，該校在客語教學上深耕有成。多次指導學生參加競賽的林映臻老師表示，團員中有不少學生是來自閩南、新住民等非客語家庭，對客語基礎發音都感到困難。

為了協助學生克服困難，碇內國小特別利用學生早自習或假日加強練習。經過長時間的努力，學生們終於在全國賽舞台上，展現平日扎實的訓練成果，從全國各地客家庄學校中脫穎而出，勇奪全國客語歌唱表演類高年級組第三名，家長及全校師生無不感到欣喜與驕傲。

建德國小獲得國小高年級組客語歌唱表演類第二名，該校合唱團自創校以來，持續耕耘音樂教育，由游健平老師擔任指揮伴奏，合唱團首度挑戰「全國中小學客家藝文競賽」，以初生之犢不畏虎的精神，一舉奪得佳績。

最令人動容的是，學生們從未修讀過客家語，身為客家人的游老師，對客家文化與咬字有著深厚的理解與堅持，一字一句地糾正發音、反覆練習旋律與和聲，孩子們彼此鼓勵，在團隊的磨合與共鳴中，一步步唱出了對文化的尊重與對音樂的熱愛！

碇內國中榮獲國中組客語歌唱表演類第三名，這份佳績是全體師生長時間努力的成果。為了精準掌握客語歌曲的韻味與細節，合唱團在鐘季霖老師的帶領下展開密集訓練。許多團員在基礎客語發音上，面臨不小的挑戰，但，他們展現高度的專注、企圖與毅力，反覆進行發音矯正及咬字練習。學生的付出也體現在舞台上，以成熟的演唱技巧與豐富的肢體表現，讓客語歌曲散發出獨特而動人的魅力。

教育處長徐嬿立表示，本市多為非客家庄地區的都市學校，但是，客語同樣是臺灣多元族群中重要的自然語言，也是珍貴的文化資產。看到孩子們透過交流與競技觀摩活動，不僅涵養藝文氣質，也展現對學習的熱情與投入，正是客家藝文活動可愛且可貴之處。