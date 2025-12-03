基市將補助新山供水戶 降低生活衝擊

謝國樑宣布自來水油污事件補助細節，新山供水區7萬餘戶皆可申請。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市長謝國樑2日晚間針對11月27日發生的自來水油污事件指出，此次共計有71175戶受影響，範圍包含中正、暖暖以外五區，其中又以安樂區與七堵區受影響最廣。謝國樑表示，市府已整合跨局處能量，將提供補助金申請並協助受影響市民降低衝擊、恢復生活秩序。

謝國樑向市民報告最新處理進度表示，目前啟動的第一階段補助作業包含三項：第一，購買包裝水費用補貼；第二，因水污染造成身體不適之醫療費用補助；第三，今年底前完成之水塔清洗費用補貼。若民眾因使用受污染自來水出現不適並就醫，可檢附收據與診斷書提出申請；診斷書需清楚載明症狀與本次事件具關聯。

工務處長簡翊哲指出，此次受災範圍依新山給水場所供應區域劃定，經自來水公司與經濟部核定後確認，共計71175戶受影響。範圍包含中正、暖暖以外五區，其中又以安樂區與七堵區受影響最廣。房屋所有權人、承租戶及社區管委會均屬可申請對象。

財政處長謝妙蓮補充，民眾自11月27日至12月1日期間購買的包裝水、瓶裝水、桶裝水或杯裝水，不論是在實體店面購買，或於網路下單取貨，皆可憑實體或列印之電子發票、收據正本申請補助，補助金額依實際支出核銷。

民政處長呂謦煒說明，受災居民自即日起至12月31日前，委託業者完成之水塔清洗費用，也可檢具發票或收據進行核銷。申請民眾須將身分證影本、金融機構存摺影本與相關證明文件送至各里長辦公室或區公所進行申請。

謝國樑強調，此案仍屬「現在進行式」，市府除了根據民眾需求成立專案小組全力調查外，也會全力配合司法調查，以儘速釐清污染原因，還給市民乾淨、安全的用水環境。