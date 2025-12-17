基市府婉謝轉贈萬餘冊繪本 童子瑋：高度政治解讀

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市議會議長童子瑋近日贈送學童共1萬6000本繪本，市府認為童子瑋若成為準市長候選人，考量行政中立予以婉謝。童子瑋說，他非常意外，很遺憾市府以高度政治解讀看待這次贈書。

童子瑋近日贈送基隆市各公私立國小學童，每人1本「聖誕節 紀念耶穌誕生的節日」繪本，總計約1萬6000本已陸續寄出，有國小已收到繪本發給學童後，被學校要求收回。

基隆市政府教育處今天透過新聞稿指出，「教育基本法」規定，「教育應本中立原則」及「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，另依「公務人員行政中立法」規定，公務人員不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包含動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。

教育處指出，童子瑋若年底獲徵召成為準市長候選人，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，市府將婉謝童子瑋贈書，教育處也將請各校遵守教育基本法的中立原則。

童子瑋受訪說，他身為民意代表長期關心孩童議題，耶誕節將至，準備繪本贈送全市學童，很遺憾市府以高度政治解讀看待，不曉得這是什麼氣度，他感到非常意外。各級民意代表與社會團體，對校園的支持是常態性現象，這件事社會自有公評，他有點意外市府會作出這樣的決定。

童子瑋說，他擔任民意代表至今7年、8年，每年耶誕節都會到學校，扮演耶誕老公公角色，這次慶祝耶誕節非常單純的贈書，繪本內容完全沒有政治宣傳，對於市府的氣度與格局，大家自有公評。

童子瑋表示，基隆市近日發生多起治安事件，大家長期呼籲市府要回歸民生議題，市府卻一直政治解讀，從他擔任議長至今，各種文宣、社群小編不斷攻擊他，長期備受欺負，而他始終秉持議長中立原則主持議事，他身為民意代表，會持續扮演好服務公眾的角色。（編輯：李錫璋）1141217