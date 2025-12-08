基市府對非法排放廢水廠商開罰100萬元 全力清除汙染並持續追查可能污染源

基隆市政府持續進行1127自來水污染事件的善後處理，截至12月4日中午已完成碇內溝渠約140立方公尺污泥清除作業。(圖片來源/基隆市政府)

基隆市政府持續進行1127自來水污染事件的善後處理，在團隊連夜努力下，截至12月4日中午已完成碇內溝渠約140立方公尺污泥清除作業。市長謝國樑稍早亦前往碇內前進指揮所，實地掌握清理現況、指揮並與團隊討論後續清理與查核工作。他也再次要求各單位務必以最高標準把關，確保供水安全穩定恢復。

在環境執法部分，環保局已對未經許可排放廢水的盛星動力裁罰新台幣100萬元，並與警察局、地檢署持續追查其他可能的污染來源，全力降低汙染對供水系統的影響。

工務處長簡翊哲說明，截至今日上午已完成28車次的污泥清運，累計清除約140立方公尺，目前正加速清理河道表層浮油，截至中午為止已完成11車次吸除工作，整體清淤及吸除作業預計於今日內完成，後續將由自來水公司接手進行水質監測與評估，作為恢復取水的必要依據。

自來水公司第一區處處長張子中表示，現場已架設太空包作為阻隔，避免殘留汙染物流入基隆河。待清理作業完成並確認水流穩定後，水公司將啟動水質檢驗程序，除飲用水水源標準的固定項目外，也會加驗氣體等多項指標，確保水質無虞後，才會啟動復水作業。

環保局長馬仲豪指出，經查盛星動力未經許可排放廢水，違反水污染防治法事證明確，依法裁處100萬元。他也感謝環境部的協助，在中央地方通力合作下，加速污染源查核與後續處理。環保局與警察局仍持續就基隆河沿岸可疑地點進行交叉比對，並已將相關資料移送基隆地檢署進行更進一步的調查。

財政處長謝妙蓮補充，市府已啟動補償專案，協助受影響家戶降低負擔。本次補助對象為自來水公司公告受災範圍內的房屋所有權人與承租人，補助項目包含包裝水購買費用、濾芯更換及就醫費用等，所有項目限申請一次。申請人需備妥身分證明、所有權或租約、金融帳號影本與發票收據等文件，於12月31日前向里長或區公所民政課提出申請；水塔清洗補助則由區公所代收，受理期限自12月16日起延長至115年2月10日。

市府強調，本次補助旨在協助民眾因應水污染事件所造成的生活負擔，盼降低衝擊、陪伴市民共渡難關。也提醒申請者妥善保存相關單據並依規定申請，讓補助流程能順利運作。為確保公帑使用合理與透明，若後續經查有浮濫開立收據或發票內容等異常的情形，將依程序移請國稅局協助查核；市府也期盼大家共同遵守相關規範，讓有限的資源能真正提供給有需要的市民。

