基市府擬補充停班課規範 基議長童子瑋：肯定市府願意採納建議

針對基隆市政府將補充停班停課作業規範，基隆市議長童子瑋肯定市府願意正面回應市民期待，並採納其建議。(資料照，記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天(21日)召開記者會，對於停班停課辦法訂定補充作業規範。對此，議長童子瑋今日晚間表示，肯定基隆市政府正面回應市民期待，並採納其建議，針對颱風與豪雨期間的停班停課機制進行制度調整，讓市政決策更貼近市民的生活需求。

童子瑋指出，他於去年11月鳳凰颱風造成基隆有些地區淹水，曾經公開呼籲市府，應重新檢視現行停班停課的判斷方式，不應僅侷限於單一雨量數值，而應回到《天然災害停止上班及上課作業辦法》的精神，以是否「影響通行、上班上課安全或有致災疑慮」作為核心標準，做出更符合基隆地理條件與生活型態的彈性安排。

基隆市消防局長游家懿今天對外說明，市府將在既有停班停課標準外，訂定補充作業規範，明確導入「分區判定」與「分層啟動」機制，作為未來因應短延時強降雨與極端氣候的前置應變依據，相關規範預計於今年防汛期、5月1日前完成。

童子瑋表示，地方政府最重要的責任，就是把市民的生活與安全放在第一位，與生活在這座城市的市民站在一起，真實感受問題，並以具體、可執行的政策來回應困難。他也強調，市政的進步，來自於理性的討論與制度性的修正，只要論述站得住腳，政策自然會往更好的方向前進。

