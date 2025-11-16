基市府攜手兒少關懷大使共辦公益義賣活動

基市府及兒少關懷大使攜手小愉兒，以行動關懷弱勢。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府兒童及少年事務處攜手小愉兒社會福利基金會，為鼓勵青少年積極參與公共事務及促進多元文化交流，共同舉辦了一場充滿愛與希望的公益義賣活動。

兒少處說，活動特別邀請擔任「兒少關懷大使」的青少年參與，這些兒少關懷大使來自本市12歲至18歲的青少年，他們透過學校推薦及個人自薦方式報名，展現了對關懷弱勢群體的熱忱與社會責任感，學習以善意與包容接納彼此，傳遞愛與希望的正向能量。

兒少關懷大使從籌備階段即全心投入、分工合作，親自設計宣傳海報、構思口號並準備義賣事宜。每個細節都展現了他們的用心與努力，不僅培養了與人合作、責任感與表達能力，更是實踐《兒童權利公約》（CRC）中兒少的參與權。

李姓同學分享：「這段經驗讓我體會到，幫助別人不需要龐大能力，只要願意多付出一點時間與心意，就能為社會帶來正面的影響。」義賣所得將用於支持身心障礙朋友的服務計畫。透過這次義賣，兒少關懷大使不僅為弱勢群體帶來實質幫助，更透過理解與尊重，看見每一個生命的價值，讓他們都能融入多元而友善的生活中。

兒少處處長吳雨潔表示： 「兒少關懷大使對家鄉的熱愛與關懷不只是口號，而是透過自發性的實際行動展現，讓溫暖不僅停留在當下互動，更深深烙印在人心，成為延續的力量。未來，市府將持續支持青少年的社會參與，讓每個生命都擁有屬於自己的光芒，共同打造一個鼓勵參與、多元共融的友善城市。」。