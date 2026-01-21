基市府攜手海大 基隆停班課標準新增前置應變門檻

因應極端氣候短延時強降雨易釀災，基隆市政府攜手國立台灣海洋大學市府研商，將會在現行的停班課標準外，新增前置應變門檻。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年鳳凰颱風帶來豪雨造成基隆市多處淹水，市府以平地24小時內雨量未達350毫米沒有停班停課，造成民怨四起，基隆市政府與國立台灣海洋大學合作，研商未來停班課的評判標準的調整。基隆市消防局長游家懿表示，今年5月前，市府將會在現行的停班課標準外，新增前置應變門檻，作為後續啟動分區或彈性停班停課措施的依據。

目前國內停班課標準，平地雨量未來24小時累積雨量預測須達350毫米、山地標準則是200毫米，但氣象署認定的「山地」標準是海拔500公尺以上，基隆95％以上的地是山坡地，卻大多未達海拔500公尺的標準，基隆市議員建議市府應檢討停班停課標準，脫鉤基北北桃同步的傳統。

游家懿說，豪雨對山地的致災性很高，隨著極端氣候造成短時間強降雨，容易釀災，現行停班課標準，已逐漸顯現無法即時反映不同地區的實際風險。基隆市在山陀兒颱風、鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，皆屬未達既有停班停課標準，卻已造成實際災情的案例，顯現現行制度仍有調整空間。

國立台灣海洋大學副校長顧承宇建議，未來應導入「分區判定、分層啟動」的風險管理機制，將未來24小時預測雨量達200毫米定位為前置應變門檻，市府可以針對坡地地區或通勤風險較高區域，提前啟動分區或彈性停班停課措施，以降低通勤與公共安全風險提升公共安全。

媒體進一步詢問，這樣的做法是否要脫鉤基北北桃停班課同步的傳統；基隆市政府人事處長林燕菲表示，市府仍將保持基北北桃聯繫機制，新措施的目的是確保區域資訊同步與決策協調，兼顧市民安全與跨縣市通勤需求。

