基市府籲勿污名化公辦都更權利變換

基隆市政府發言人呂謦煒對於有關基隆市政府公辦都更權利變換，希望外界不要污名化。（記者鄭紫薇攝）

基隆市政府發言人呂謦煒昨（四）日表示，有關基隆市政府公辦都更權利變換，希望外界不要污名化，市府期望做到招商引資，讓更多的民間資源來投資基隆，何況還沒投標哪來的弊案，如果過度政治化就沒人想投資基隆。呂謦煒希望透過良性監督，積極的把關新市政大樓也開放各界的善意監督，相關資訊都發處有關新市政大樓專區也可上網查詢。

市府昨日下午的一場說明會中，都發處長謝孝昆、現任嘉義市都更委員林育全也與會說明。謝孝昆表示，市府依「都市更新條例」政府主導都市更新專章辦理公辦都更，依法有據並有主導權。依「都市更新條例」第三、五章辦理，程序合法有據。市府以市有土地參與並分回權值，確保主導權及公共利益。同時「都市更新條例」為特別法，依該例第47條，明確排除「土地法」第25條需經議會同意之規定、「國有財產法」第53條公開標售之限制，及各級政府財產管理規則相關規定之限制。

謝孝昆強調，此案未經都市計畫變更規定提高容積，與北市京華城案性質不同，未來容積獎勵仍需依法審議與核准，具合法性與透明性。在營建成本固定情境下，土地價值高低將影響市府分回比例，此案目前預估共同負擔比例約介於百分之六十至六十五之間。另外，此案於評選機制設計中，已提高價格之評分權重，爭取最優共同負擔比率，並透過資格審查，優先篩選實績豐富之優質廠商參與投資。

謝孝昆說明，配合新市政大樓周邊地區都市更新整合推動，市府已於中正路規劃設置工作站，10月正式啟用，都更專辦每周將定期派員駐點，並提供都市更新相關服務，以利政策執行及居民溝通。