基市府與亞果集團簽約 打造全臺最大國際級遊艇碼頭

▲基隆市長謝國樑攜手亞果集團正式簽約，打造全臺最大國際級遊艇碼頭。（記者鄭紫薇攝）

基隆市政府昨（26）日上午由市長謝國樑與亞果遊艇集團董事長侯又霖完成八斗子遊艇泊區促參案，簽約暨啟動儀式，同時宣告全臺最大規模的國際級遊艇碼頭建設正式展開。

此次簽約並邀請財政部國有署長曾國基、中央與地方民意代表、產官學界及亞果集團合作夥伴，一起到場見證，展現中央與地方攜手推動海洋經濟的決心。

市長謝國樑表示，八斗子遊艇泊區促參案是基隆市產業發展史上的重要轉棙點，也是市府推動海洋產業、提升城市競爭力的具體成果。基隆做為臺灣的門戶城市，擁有深厚的港灣文化與得天獨厚的海洋風貌條件，透過國際級遊艇碼頭建設，將重新銓釋「海洋之都」的全新樣貌。

謝國樑說，此案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過20億元，並將超過500個就業機會。更重要的是，八斗子遊艇碼頭並非僅服務少數遊艇或船主使用，而是一個結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地。

謝國樑說，未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間，讓市民與遊客都能親近海洋享受港灣風景，成為日常生活中可輕鬆走進的海洋場域，進而帶動基隆市轉型與攢業升級。

謝國樑進一步指出，八斗子遊艇碼頭是市府近年來最具指標性的促參開發案之一，不僅補足北臺灣國際遊艇港的關鍵節點，更將成為串聯西海岸藍色公路的重要樞紐。市府在招商與規劃過程中特別重視永續發展、公共性與產業外溢效益。引入民間專業能量與國際標準的營運服務，同時確保港區保有高度公共性，讓遊艇港不再只是產業設施，而是全民共享的海洋生活平台，成為基隆市民與世界連結的重要窗口。

謝國樑說，這次能夠順利地完成也感謝各界給我們很多的幫忙。他說，雖然很期待未來的一個完整性，但是可能還是需要好幾個年度。在這段期間，市府也會全力的跟亞果遊艇來配合，打造出一個好的環境。他認為想最困難的評選都已經經過了，接下來就是大家攜手合作，趕快把這個案子完成，替基隆市增加就業，也替全臺的觀光客增加1個服務的亮點，就這一個目標共同來努力完成。同時帶給基隆市民眾以及周邊的環境超過500個以上就業，並且打造東北角的亮點。

財政部國有財產署署長曾國基表示，台灣北部長期缺乏具多功能定位的休閒遊艇港，基隆過往以碧砂漁港成為重要遊艇據點，如今八斗子遊艇碼頭的規模與定位更上一層樓。他特別感謝亞果遊艇集團的投入，並期待未來八斗子遊艇碼頭能串聯東北角觀光區，甚至帶動全台港口網絡發展，創造可觀的觀光經濟效益。

亞果遊艇集團董事長侯又霖強調，能夠與基隆市政府完簽約儀式，代表亞果從南到北的遊艇營運與海洋休休憩產業鏈將愈加完善，船主能輕易地從本島或澎湖航行到基隆。他說，更重要的是臺灣將有越來越多完善且國際級的馬頭設施與服務，是推動臺灣遊艇與風帆風氣的重要基礎。

主要負責八斗子遊艇碼頭開發的亞碁海洋股份有限公司總經理姬琳補充，此案除規劃水域泊位外，亦將建置船艇維修及岸置設施，並結合遊艇主題飯店與觀光商場，未來可望成為大臺北地區民眾最容易親近的國際級遊艇港。也將與市府合作，持續優化交通銜接、周邊環境改善及產業輔導等面向，確保整體開發與城市發展同步前進。