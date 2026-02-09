基市府過年公車不打烊 57條路線調整營運時間

基隆市公車處為滿足民眾春節乘車及兼顧駕駛長返鄉過節需求， 14日至16日13時前，以假日班距營運；16日的13時至24時，依除夕班表行駛且夜間公車停駛；17日至21日，依春節班表營駛，並於22日恢復原服務水準。（本報資料照片）

春節連假即將到來，基隆市公車處為滿足民眾乘車及兼顧駕駛長返鄉過節需求，9日公告57條公車路線將調整營運模式，14日（農曆廿七）至2月16日（除夕）13時前，以假日班距營運；２月16日（除夕）13時至24時，依除夕班表行駛且夜間公車停駛；2月17日至21日（初一至初五），依春節班表營駛，並於2月22日（初六）起恢復原服務水準。

公車處長鍾惠存表示，考量民眾仍有搭乘公車拜年、走春及出勤等需求，基隆市區公車春節期間服務不打烊，但部分班次發車時間有所異動，提醒出門前先查詢搭乘之路線時刻表或發車間距，減少公車站候車時間。

鍾惠存指出，春節期間基隆市區及觀光景點車潮眾多，鼓勵多加利用市區公車等大眾運輸工具，並可轉乘台鐵及國道客運，以避開交通壅塞及排隊等候進入停車場之情形。

公車處提醒，有關春節期間公車班次調整情形，可於公車處網頁最新消息專區（https：／／www.klcba.gov.tw／）查詢，或下載公路局ibus APP即時掌握公車動態。公車站如有智慧型站牌將顯示預估到站時間，或掃描路線圖上方QRCode連結至公車動態查詢網頁。若仍有其他疑問，可洽公車處調度室（電話：(02)2425-1768、(02)2422-6276），或撥打基隆市政府1999市民服務熱線洽詢。

