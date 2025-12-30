基市府「午夜破門」收回東岸商場 NET求償2139萬結果出爐

東岸商場衍生多起訴訟。鏡週刊

基隆市東岸立體停車場ROT案衍生的「換鎖收回商場」爭議，又一司法結果出爐。主富服裝股份有限公司（NET）不服基隆市政府於2024年2月1日凌晨破門進入東岸商場、破壞門鎖並換鎖收回資產，提起確認行政處分違法及求償逾2139萬元的行政訴訟，不過高等行政法院認定基市府行為不具行政處分性質，裁定駁回。

法院調查，基隆市政府於2015年間依《促進民間參與公共建設法》與大日開發公司簽訂東岸立體停車場OT契約，並由大日公司再將部分樓層出租予主富公司經營。後續市府未同意大日公司優先續約，改於2023年底重新招商ROT案，最終由微風廣場實業公司得標，自2024年2月1日起接手營運。

基隆市長謝國樑（左）與微風集團代表（中、右），2024年1月舉行記者會，宣布由微風集團取得東岸廣場經營權。

主富公司主張，市府在未經行政程序、未作成書面強制接管處分下，於凌晨進入商場破壞門鎖、換鎖排除其占有，屬違法行政執行，提起確認違法訴訟，並請求國家賠償約2139萬元。

不過合議庭認為，依促參法規定，市府與大日公司間的OT契約屬民事契約，契約期滿後收回營運資產，屬契約權利行使的私法行為，並非基於行政高權作成的行政處分，也不存在可供執行的行政處分，自難認定為行政執行或強制接管。

法院進一步指出，主富公司所指的「破壞門鎖、換鎖」行為，雖以事實上力量排除占有，但並未發生法律上規制效果，僅屬事實行為，依法不得提起確認行政處分違法之訴，起訴本身即不合法，且無從補正。

至於主富公司附帶請求的國家賠償部分，法院認為其係附隨於確認違法之訴，既然本訴不合法，國賠請求亦失所附麗，一併裁定駁回。

此外，主富公司在準備程序終結後，另行追加「公法上結果除去請求權」作為先位聲明，法院認定已逾合理時點，增加訴訟負擔，且經市府明確反對，裁定不准追加。

本案由審判長楊得君，與法官黃翊哲、楊蕙芬組成合議庭，全案仍得抗告。



