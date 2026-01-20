基市府：台水爆管SOP失當未通報

基隆市麥金路自來水輸送幹管15日爆管漏水，台灣自來水公司17日完成修復，停水多日引起民怨。基市工務處長簡翊哲20日指出，台水早就知道麥金路幹管破裂，15日上午8時開挖路面時未通報市府，直至當天下午3時許才通知須大範圍停水長達23小時，市民根本來不及儲水，市府嚴正呼籲台水應提出補償、檢討SOP並究責。

麥金路自來水爆管停水造成4萬戶用水受影響，簡翊哲昨表示，本次事件台水於15日上午8時開挖路面前就已經知道有破管情況，但直到開挖時皆沒有通報市府是否停水，一直到當天下午3時48分，市府才被告知須大範圍停水，時間甚至長達23小時。

簡翊哲指出，停水造成市民眾多不便，台水應於發現大管徑行經路線有滲漏時及早通知民眾預先儲水，並應以電視跑馬燈、接受採訪或發布新聞稿，讓市民有充分時間準備。

他強調，市府已要求台水優先對麥金路汰換管線，並逐月對老舊管線汰管做專案報告。

基隆市政府副發言人鍾明昨指出，市府對台水有3項明確要求，包括台水必須負起責任，比照前次「1127停水事件」補償辦法，明確補償市民；爆管事件顯示台水SOP執行嚴重失當，不僅遲延通報，更剝奪民眾的知情權。

鍾明指出，最後是溝通失當，前台水第一區管理處長陳素卿始終與市府保持良好積極溝通，即使事件發生在凌晨也會即時回報，現任處長張子中的作為有明顯落差，她呼籲經濟部必須正視問題、釐清責任歸屬，並讓相關人員負起責任。