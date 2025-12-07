基市府：未受污染供水區 協調水公司進駐學校採檢

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆河11月27日抽取原水有油味，造成基隆市自來水用戶10萬餘戶民生用水受影響；基隆市政府12月1日對各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔，匡列災損金1600萬元，全面強化維護校園用水安全。至於未在自來水供水受影響區內、尚未檢測的(公私立)學校、幼兒園也將採檢，並公告採檢結果，讓師生與家長安心。

水公司表示，已增加台北自來水事業處支援基隆供水量，每日7.5萬噸，西勢水庫還可供水至12月14日，已完成基隆、汐止地區共41所學校採樣檢測，水質檢驗正常；對受影響用戶補償，水公司研擬新方案，因實際影響天數7天，加上清洗水塔增加2天，每戶將減免9度用水(原本減免5度)；委外清洗水塔將憑證核銷相關費用。

基隆市政府指出，台灣自來水公司先將基隆市用水有油味的5個行政區(信義區、仁愛區、中山區、安樂區及七堵區)於12月1日前，完成第一波28所學校檢測，並於12月6日前完成水塔水複測，第二次採檢水塔水結果經均為合格；市府持續協調台水公司，持續排入工作期程，將中正區、暖暖區公私立學校及幼兒園，納入檢測確認水質安全。

教育處副處長楊永芬指出，無論學校是否為台水公司認定的受影響範圍，市府均會全面補助水塔清洗、濾芯汰換及礦泉水採購所需經費，也持續與台水公司協調後續檢測，並且追蹤水質檢測名單與結果，並將檢測結果公告，讓師生與家長都能安心用水。

