基市每小時2.3件救護案

根據消防統計年報資料顯示，隨著人口高齡化及民眾救護需求持續增加，基隆市自一一一年到一一三年救護出勤次數平均每年達二萬零五十八件，平均每小時約二點三件救護案件。

在這些案件當中，「急病」平均占比百分之三十五點六，「一般外傷」占百分之十，「車禍」占百分之九點八，其餘為其他案件。去年初步統計的資料顯示，救護全年出勤件數已突破二萬一千件以上，顯示救護勤務量仍在持續攀升。

消防局呼籲，用路人聽到救護車鳴笛請立即配合禮讓，並以三大原則「一右、二分、三中空」，靠右行駛、路口停讓、車道中央保持淨空，避免因為搶快、遲疑或違規行為影響救護車輛通行。

此外，當身邊有人突然倒下時，請立即撥打一一九，指揮中心可以提供「線上指導ＣＰＲ」，由專業人員即時引導民眾進行心肺復甦術，提升患者存活機會。依據近年統計資料顯示，基隆每年平均約有十多位民眾因為即時接受「線上指導ＣＰＲ」，成功挽回寶貴生命。

消防局長游家懿表示，每一次的主動讓道都是在為傷病患爭取關鍵的救命時刻；而全民學習ＣＰＲ，更可能在緊急時刻成為守護生命的重要力量。呼籲市民把握各項學習救護技能的機會，提升自救與救人的能力，一同珍惜救護資源，守護自己與家人的安全與未來。