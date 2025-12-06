基市洽商共享單車延七堵

基隆市議員認為，七堵區鄰近新北汐止區，民眾可以輕鬆騎著共享單車，就能循著自行車道，經五堵舊隧道抵達七堵，若基隆能夠延伸共享單車站點，除有助民眾通勤外，也有助帶動地方觀光與休閒產業。（張志康攝）

基隆市政府多次強調基隆與北北桃是首都生活圈，但基隆市卻沒有YouBike共享單車點位，議員建議市府在七堵區推動示範點，並與鄰近的新北市汐止串聯延伸，市長謝國樑允諾，市府將與新北市及業者洽談共享單車延伸至七堵的可能性。

民進黨議員曾怡芳指出，最近4個月就遇到3組外縣市的民眾騎共享單車到基隆，卻找不到還車點，這顯示基隆存在共享單車需求及潛在人潮。她多次建議市府研擬YouBike共享單車引進基隆，市府也曾允諾會研議，但迄今都沒有具體的進度。

曾怡芳認為，七堵鄰近汐止，新北市民可以循自行車道串聯至七堵區，也能夠帶動七堵乃至於基隆市的觀光；以七堵百福車站為例，距汐止最近的共享單車還車點僅2.6公里，沿線更有百福、七堵、八堵等火車站，若能在各站點設YouBike據點，將大幅提升民眾通勤與轉乘的便利性。

她指出，市府只要在共享單車啟用後，在自行車休息站或觀光景點設置「在地導覽地圖」的看板，標註周邊景點與特色店家，讓民眾能邊騎邊探索，帶動地方觀光與消費。

謝國樑表示，他在上任前就認為基隆應引進共享運具，上任後市府也努力規畫；不過，近年來市府將施政重點放在人行空間與機車停放空間的相關規畫上。

謝國樑坦承，目前看來七堵區是少數比較適合推動共享單車的區域，市府會與業者及新北市一起商討，先將共享單車延伸到七堵的可能性。