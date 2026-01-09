基市環局2025取締非法棄置廢棄物54件 清除總量62公噸

〔記者俞肇福／基隆報導〕距離農曆春節只剩下1個多月時間，辦公大樓與家戶紛紛展開除舊佈新工作。為遏止非法棄置廢棄物行為，基隆市環境保護局今天(9日)公布2025取締非法棄置稽查作業統計結果，累計取締54件，完成清除處理廢棄物總量約62公噸。局長馬仲豪呼籲，若發現疑似非法棄置或亂倒廢棄物情形，請即時通報環境部公害陳情專線0800-066-666，或基隆市環保局陳情專線(02)-2433-3373，守護基隆市的環境整潔與公共安全。

馬仲豪指出，環保局持續強化環境管理及公共安全維護工作，確保基隆市的生活環境乾淨整潔，並有效降低非法棄置所帶來的潛在污染風險。去年累計非法棄置相關稽查案件共計54件，完成清除處理廢棄物總量約62公噸，改善市容環境，也對公共安全形成積極保護。

另外，近期另查獲涉及跨縣市進行非法廢棄物分類、堆置等處理行為案件，並已依法移送司法機關偵辦17案，顯示非法棄置行為已呈現流動化及組織化趨勢。

馬仲豪強調，依《廢棄物清理法》規定，非法棄置廢棄物者，最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處新台幣1000萬元以下罰鍰，顯示環保局依法治理的嚴正立場，也具有強烈震懾作用。他強調民眾及事業單位切勿心存僥倖，以身試法，共同維護基隆市的環境品質。

