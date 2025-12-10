基市發展AI數據中心 教育扎根高中

基隆市政府十日舉辦「AI啟航．教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑強調將透過教育扎根，培養具國際競爭力的新世代人才。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市政府十日在教師研習中心舉辦「一一四年度ＡＩ啟航‧教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑表示，ＡＩ已成為全球城市轉型的關鍵力量，基隆不僅追隨科技浪潮，更將ＡＩ教育確立為城市發展與產業升級的核心策略，期望透過教育扎根，培養具國際競爭力的新世代人才。

謝國樑特別說明基隆市政府推動ＡＩ產業發展的計畫，強調基隆將在電力供應無虞的前提之下，努力發展ＡＩ數據中心，為了支持這項發展，市政府也與教育界夥伴合作，致力於培養在校學生與在職市民具備ＡＩ操作相關知識，這項教育推動工作將涵蓋高中、大學及在職教育，目的是增加基隆的就業機會與產值。

教育處長徐嬿立指出，市府近年積極推動校園基礎設備升級、優化ＡＩ教學軟體與師資培訓，教育處率先推動「ＡＩ先行，百師擁證」計畫，成功認證六十二位教師具備ＡＩ基礎素養，並在學校課程中融入ＡＩ教學，例如中山高中已設立ＡＩ專班，暖暖高中也正籌備相關課程，教育處並且建置了ＡＩ實驗室，提供學校使用高階電腦設備，並有工程師團隊提供支援服務。

活動中就通過考試取得ＡＩ素養認證的六十二位教育人員進行授證儀式，同時論壇也邀集多位ＡＩ產官學界重量級講者參與，包括台灣人工智慧學校校務長蔡明順，分享ＡＩ人才培育的戰略；國立台北教育大學副校長劉遠楨介紹ＡＩ融入教學與研究的成果；以及亞洲創新中心執行長陳淑敏解析ＡＩ產業與教育合作的發展機會，為基隆未來的ＡＩ教育政策注入前瞻洞見。

ＡＩ科技應用當紅，市政府期望能引入新興ＡＩ科技的技術團隊，搭配基隆智慧科技園區，在基隆建立ＡＩ新創園區，接軌國際。將大幅提升基隆在教育、交通、防災與城市治理上的智慧化能力，為基隆邁向下一個數位發展階段奠定關鍵基石。