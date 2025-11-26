基市社區式日照打造友善照顧網絡

康復之友協會舉辦「服務方案聯合成果展」，市長謝國樑特別出席活動，向在場學員、家屬及協會夥伴致意，並肯定協會在專業服務上的努力。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

社團法人基隆市康復之友協會二十六日舉辦「服務方案聯合成果展」，展現基隆身心障礙者社區式日間照顧及精神障礙協作模式服務的豐碩成果。基隆市長謝國樑特別出席活動，向在場學員、家屬及協會夥伴致意，並肯定協會在專業服務上的努力，讓基隆在身障福利領域持續前進。

聯合成果展展出的每一件作品都是學員在課程中努力投入的成果，也展現他們在團隊陪伴下逐步面對挑戰、累積成就感的歷程。活動現場亦安排表演、互動展區，讓來訪民眾更認識社區復健服務的內容與意義。

謝國樑表示，這些學員的成長與努力，不僅是他們生命旅程中的重要里程碑，也象徵著基隆市在推動身障福利上的集體成果。市府未來將持續擴大社區支持服務，透過更完善的資源整合，結合更多民間資源，提供多元且可近性的協助，讓身心障礙朋友能在社區中安心成長、勇敢追夢、發揮潛力，打造一個讓每個市民都能發光發熱的城市。

社會處長楊玉欣表示，巿府長期致力於推動多元且可近性的社區支持服務，並委託基隆市康復之友協會辦理「身心障礙日間照顧服務」及「精神障礙協作模式服務」，透過跨專業團隊的照顧與陪伴，使身心障礙朋友在熟悉的社區中獲得更穩定、安全且具備復元導向的照顧。