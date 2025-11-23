基市社工及網絡單位服務員參訪交流

基隆市新住民國際家庭服務中心近日前往臺北市大同士林婦女支持培力中心及臺北市新住民家庭服務中心，辦理「114年度基隆市社工及網絡單位專業服務人員參訪交流暨教育訓練」，藉由跨縣市交流提升新住民服務品質並強化社會安全網絡。

社會處婦女行政科科長吳凱琪表示，這次活動由社會處同仁與基市新住民團體專業服務人員共同參加。新住民社工及專業服務人員在社安網體系中扮演關鍵角色，此次培訓內容涵蓋多元文化融合、文化敏感度、新住民消費權益、金融知識講座等多面向主題，同時深入了解臺北市新住民家庭服務中心的特色與實務經驗，期盼透過互相交流，提升基隆市新住民社群的安全韌性。

吳凱琪強調，這次參訪不僅有助於增進社工及專業人員的專業知能，也強化跨機構合作，促進服務計畫的落實與推動。她強調，良好的支持與教育訓練能確保社工身心安全並促進健全發展。