基市秀數據 3年接管逾萬戶

外界質疑基隆市政府汙水下水道接管率不彰，基隆市政府副發言人鍾明表示，3年來市府接管破萬戶，約占全市總戶數6％。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部日前質疑基隆市汙水下水道接管率不彰，基隆市政府29日表示，3年來市府接管戶數破萬戶，約占全市總戶數6％，超越前朝的接管率。基隆市政府副發言人鍾明表示，由於汙水下水道接管需要與市民密切溝通，市府將召開公聽會或政策說明會，由市長謝國樑親自說明，減少民眾對工程疑慮。

鍾明指出，基隆市政府原本規畫在民國114年累計接管長度3822公尺，實際上，去年全年接管長度達4375公尺，進度明顯超出預期；預計今年上半年就能完成北港系統部分的市中心汙水幹管貫通工程。

廣告 廣告

工務處長簡翊哲指出，基隆市汙水下水道分為南河及北港系統，南河指的是紅淡山以南的基隆河沿線，北港指紅淡山以北的基隆港周邊，早在112年，市府展開北港系統工程，推進仁愛區市中心汙水主要幹管貫通作業。

市府預計今年上半年完成仁愛區仁一路、仁二路串接至中正區中正汙水幹線貫通工程，未來仁愛區汙水系統及後續的中山區接管，即可利用中正汙水幹線接通至和平島水資源回收中心。

日前民進黨基隆市黨部引用內政部資料，質疑基市府近3年汙水接管率僅從41.47％增至44.76％，3年汙水接管率僅增約3％。

對外界的質疑，鍾明表示，截至目前為止，3年來汙水管接管戶數達1萬71戶，相對基隆16.8萬總戶數，接管率達6％，平均每年接管3357戶，更超出謝國樑上任前，108至111年的每年接管平均數3155戶。