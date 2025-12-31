基市穆斯林祈禱室揭牌啟用

祈禱室啟用，打造心靈安頓與信仰交流空間。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

市府結合基隆區漁會在正濱漁港舉行「祈禱室揭牌典禮」，啟動多元包容新篇章。活動吸引社會各界關注，並獲得來自駐台北印尼經濟貿易代表處、漁業署支持。

穆斯林祈禱室提供穆斯林安靜、莊重且友善的心靈空間，揭牌典禮包括社會處長楊玉欣、駐台北印尼經濟貿易代表處代表、漁業署副署長林鼎榮、區漁會理事長簡建輝、天主教耶穌會台北新事社會服務中心、就業服務機構及市民等共同見證。

穆斯林祈禱室揭牌。（巿府提供）

楊玉欣表示，設立穆斯林祈禱室旨在尊重多元信仰需求，提供一處可供沉澱心靈、默想祈禱的空間，不僅展現對宗教自由與人文關懷的重視，也期盼成為促進彼此理解與包容的交流平台。來賓參觀祈禱室內部設施，對整體空間規劃與寧靜氛圍高度肯定。

活動中，社會處更邀請到消防局、北區職業安全衛生中心到場講授海上急難救護、職業安全等相關課程，讓與會穆斯林漁工了解在海上作業時應注意的危險因子及遭遇意外時如何自救等維護自身安全的知識。