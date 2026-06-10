基市舉辦「基隆市AI產業論壇」 攜手產官學研擘劃智慧城市

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市長謝國樑於「基隆市AI產業論壇」提到，基隆市政府正評估未來引進AI運算中心的可行性。（記者鄭紫薇翻攝）

▲市長謝國樑於「基隆市AI產業論壇」提到，基隆市政府正評估未來引進AI運算中心的可行性。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府10日舉辦「基隆市AI產業論壇」，邀集產業界、學術界及公部門代表參與，共同探討人工智慧AI產業發展趨勢及未來合作契機。市長謝國樑表示，面對全球AI浪潮快速發展，基隆將積極把握科技轉型契機，結合城市特色與產業優勢，推動智慧城市建設與AI產業發展，打造北臺灣智慧創新重鎮。

10日舉行的「基隆市AI產業論壇」，包括台灣電力公司副總經理鄭慶鴻、台灣自來水公司副總經理武經文、國立臺灣海洋大學副校長顧承宇，以及多位產業專家、學者與企業代表共同參與，針對AI技術發展、智慧城市應用、產業轉型及人才培育等議題，進行全方位的交流與分享。

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市長謝國樑表示，AI技術發展日新月異，從生成式AI、智慧製造、智慧交通到智慧醫療與智慧治理，人工智慧已不再只是科技產業的專業領域，而是深刻改變人們生活方式與產業發展模式的重要力量，也逐步重塑城市競爭力的核心基礎。

基隆作為北臺灣重要海洋門戶城市，擁有優越的港口條件，並鄰近雙北都會區，具備良好的交通與區位優勢。此外，基隆擁有國立臺灣海洋大學等優質高等教育資源，以及具備轉型潛力的港灣空間與在地產業基礎，具備發展AI相關產業及智慧應用的重要條件。

謝國樑指出，市府團隊持續推動數位治理及智慧城市建設，未來除將AI技術導入市政服務外，更希望透過AI驅動城市轉型、產業升級及人才培育，進一步提升城市整體競爭力。

目前，基隆市政府正積極規劃基隆市AI產業發展藍圖，希望整合區位優勢、產業基礎、人才資源及城市發展需求，逐步吸引更多AI相關企業、研發能量與智慧應用服務進駐基隆，形成完整產業生態系。同時，市府也正評估未來引進AI運算中心的可行性，希望透過完善的基礎設施規劃，提供AI研發、智慧應用、數位服務及相關新興產業更優質的發展環境，強化城市數位競爭力。

謝國樑強調，推動AI產業發展的目標，不僅是吸引企業投資，更希望透過產業進駐與技術導入，創造更多高品質就業機會，讓年輕人願意留在基隆發展，也吸引更多優秀人才返鄉、移居基隆，共同投入城市建設與產業創新。這次的論壇，正是促進交流合作的重要平台，期盼藉由專家學者與產業先進的經驗分享，協助基隆掌握全球趨勢與產業脈動，找出最適合城市發展的AI產業方向。