基市設碇內前進指揮所 啟動緊急應變

基隆市長謝國樑2日晚間前往碇內地區實勘疑似污染源頭，由於台水在11月27日污染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5,000戶，恐在3天後面臨停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，市府也自3日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。

自來水公司指出，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水。若污染未能及時排除並恢復基隆河取水，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將須進行預防性停水。

自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似污染物（呈油狀、乳化白化外觀）仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定污染源頭與排放方式。由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將此事件視為重大災難並啟動五項緊急措施：（一）成立前進指揮所：明日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變；（二）跨縣市及中央協助：基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游污染源追查；（三）專家投入：環境部長彭?明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入；（四）污染清除作業：台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力；（五）司法調查：案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。

張子中另說明表示，由於供水管線複雜，台水將盡力透過區域調度爭取時間，但難度極高；若污染無法迅速改善，提醒受影響居民提前做好儲水準備。

立委林沛祥也呼籲，此次事件需中央（環境部、經濟部、水利署與第十河川分署）、地方與台水共同合作，盡速解決污染源問題，避免大規模停水影響市民生活。

【記者鄭紫薇／基隆報導】針對自來水油污事件，基隆市議會召開臨時會，由市府與相關單位向議會進行說明。議長童子瑋做出三點裁示，希望市府能加緊腳步，積極追查肇事者、協調賠償方案、加強監控及管線更新││第一，環保局應積極追查污染源並持續監測水質；如查有濫倒或偷排廢水等不法，必須依法從重處罰，並向肇事者求償，杜絕類似事件再發生。

第二，市府應主動與台水協調並提出完整補償方案，包括水塔清洗補助、替代飲用水等費用補償，保障市民權益。

第三，請市府與中央相關單位協調，加強基隆河沿岸科技執法監控及自來水管老舊管線更新。

童子瑋表示，「用水」的問題，是實實在在牽涉到每一位市民最基本日常安全的事情。這次油污事件，不論是追查源頭、補償受害者、或強化相關設備的更新，市府和台水都必須拿出具體成績；希望這次事件能成為基隆更完整的水質管理與環境治理的契機，而不只是一次危機的處理，因為基隆市民值得更安心的生活。