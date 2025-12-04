基市議會秘書長榮退 37年考績都甲等

基隆市議會秘書長榮退，三十七年考績都甲等，四日參加退休前最後一次臨時會。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市議會秘書長李銅城將在一一五年一月十五日榮退，四日市議會臨時會，議長童子瑋特別宣布並致詞感謝，李銅城資歷在基隆創下很多第一，是市府工務處長升任秘書長，從市府祕書長轉任基隆市議會秘書長的第一人，身在第一線，基隆幾次重災如北寧路巨石、國三走山、中山路橋斷橋都在任內解危，更難能可貴是三十七年公務員考績都甲等，能力與經驗備受肯定。

李銅城將在一月十五日屆齡退休，為公務生涯畫上完美句點，童子瑋特別在臨時會宣布，他說，李銅城從市府最基層臨時人員做起，經過國考，從技士，歷經課長、副處長、工務處長，再分別勝任基隆市府及市議會文官最高十二職等秘書長，每一個職務都不是靠空降，全憑實力而來。

童子瑋說，李是第一位從工務出身的市府秘書長，也是第一位從市府秘書長轉任市議會秘書長，說明他在待人處事，專業能力備受肯定；尤其是幕僚長須嫻熟市務與政務，貫徹首長的施政理念與政策協調，盛讚李不僅有政務官的思維，還具備事務官扎實的訓練與歷練。