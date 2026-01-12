基市議長童子瑋攜手楊明海運 捐贈明德國中校車

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議長童子瑋今天(12日)參加「捐贈明德國中特教車」活動。童子瑋表示，很高興能成功媒合陽明海運捐贈校車給明德國中，實現企業社會責任。他也針對特教學生人數逐年增加的現況，向基隆市政府提出建議，包含建立普教、特教分工系統、教學進班支援系統，以及擴大臨時照護與喘息服務系統。

童子瑋表示，當公部門與企業願意攜手合作，善意才能真正走進孩子的生活裡，這樣的力量值得所有人一起珍惜與感謝。所謂的進步基隆理念，就是希望政府的責任，從來不是「做到這樣就好」，而是每一年都要比上一年更進步，因此他也針對特教支持系統提出具體建議。

廣告 廣告

童子瑋表示，首先應該要建立普教、特教分工系統，除了逐年增加特教師資與專業人力之外，更要建立導師與特教教師間的合作與分工模式，並提供第一線教師公假進修與系統化培訓，全面提升特教知能。

其次，建立教學進班支援系統，當班級中特教學生比例逐年提高，應該要由巡迴教師、輔導與專業團隊實際進入教室協助教學，同時同步建構教師支持與心理關懷系統，分擔第一線老師的教學與情緒壓力，讓老師能回到教學專業本位。另外，擴大臨時照護與喘息服務系統，讓主要照顧者能獲得必要的支持與短暫休息，重新累積力量，陪孩子一起走得更長、更遠。

基隆市明德國中校長徐仁斌表示，原本的老校車服務明德國中特教生12年，感謝陽明海運基金會董事長蔡豐明慷慨捐贈，在童議長的牽線媒合及基隆市政府努力下，新校車到位，讓特教生求學道路更加安全，也因為新車視野更棒，大幅提升行的安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

