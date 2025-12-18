基市議長贈童書惹議 藍綠兩黨互批政治化

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左）認為，民進黨籍議長童子瑋贈送的童書，有著高度個人化的形象與內容，不應以「贈書」的名義進入校園。（國民黨基隆市黨部提供／張志康基隆傳真）

基隆市議會議長童子瑋近日擬送全市各國小耶誕童書，卻遭市府認為涉及行政中立婉謝。對此，國民黨基隆市黨部18日舉行記者會痛批，民進黨基市黨部也發文回擊，雙方都互指對方「政治化」。也讓本應明年才會上檔的基隆市長選戰，彷彿提前開打。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟認為，童子瑋以耶誕節活動為由，製作並計畫發送逾1.6萬本童書繪本給國小學童一事，已引發部分家長高度憂心，擔心自己的孩子是否在不知情的情況下，淪為政治操作下的犧牲品，為此，市府才依據教育與行政中立原則，明確拒絕此次贈書進入校園。

黃申棟指出，問題從來不在於「送書」，而在於政治人物將高度個人化的形象與內容，直接帶進校園這一應保持單純的教育場域。他認為，該繪本內容並非單純閱讀推廣，而是大量呈現童子瑋本人的形象、署名與角色設定，對象卻是尚未具備政治判斷能力的國小學童。他反問：「請問這樣的內容，真的適合放進孩子的書包、出現在孩子的課堂嗎？」

民進黨基隆市黨部則是認為，去年在市長罷免案期間，謝國樑以市府名義編列約135萬元預算，印製並發送「施政亮點手冊」為自己辯護。黨部指出，謝國樑身為遭罷免當事人，使用公帑寄發信件、出版刊物，這是明顯動用公家資源為個人政治行為護航。

相對之下，童子瑋身為民意代表，以個人經費、自費方式，向校園致贈童書，未動用任何公帑，市府卻以行政手段加以阻擋，徹底展現「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。

另外，民進黨部認為，謝國樑早在去年12月就透過媒體表態爭取連任，依照市府目前採取的標準，早已屬於「準參選人」。但今年8月，謝國樑仍以市府名義發布高度具備市政宣傳性質的「給家長的一封信」，內容涉及大量公共政策與市政說明，其政治與行政影響，遠遠高於民代單純致贈童書的行為。市府對此視而不見，卻對他黨民代嚴加審查，顯示真正違反行政中立的，正是市府本身。

