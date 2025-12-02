基市通過2500萬元預算 支持黑鳶籃球隊

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市政府編列3000萬元預算，今年10月成立「基隆黑鳶籃球隊」參戰超級籃球聯賽（SBL），明年再編2500萬元支持球隊運作，今天在市議會討論後，2500萬元預算通過並附帶決議。

基隆市議會今天召開定期會，多名國民黨市議員和無黨籍市議員表達支持通過這筆預算，認為「基隆黑鳶」不僅代表基隆市，更能協助培訓各校球員，但民進黨市議員憂心，球隊還沒有成績，未來如何找到企業贊助，甚至球隊若對基隆市的教育沒有達到一定的成效，為何要通過這筆預算。

廣告 廣告

無黨籍市議員陳冠羽說，市府應參照運動部的作法，成立基隆市體育教育及運動產業發展中心，基隆市有各類的優秀運動選手，都應該透過這個發展中心，讓選手留在基隆市。

謝國樑說，市府希望帶頭在基隆成立職業球隊，初步判斷假如沒有市府帶頭拋磚引玉，基隆市在未來10年不太容易會有職業籃球隊，成立職業籃球隊主要目的希望能提升基隆城市形象，核心理念也希望能以球隊為基礎，向下協助培訓各年齡層，落實在孩子身上。

謝國樑說，1年3000萬元要支應「基隆黑鳶」開銷不夠用，甚至3500萬元也不夠用，不足部分要由球隊自籌，據他初步了解，已有企業表達興趣，不論是贊助、冠名贊助或其他形式贊助，一旦確認立即向外界報告。

謝國樑表示，為不影響球隊供應鏈，在經費上出現空窗期，因此編列在年度預算，而非在追加預算，市府也會安排球隊拜會各黨團，說明協助基層球員訓練計畫及未來營運方向。

經市議員討論後，議會決議通過這筆預算，並附帶決議請市府參照運動部作法，儘速評估成立體育教育及產業發展中心，並研議採行政法人方式設置。（編輯：龍柏安）1141202