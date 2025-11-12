基市「山藥大餐」11/13開賣 邀市民11/22用創意料理挺在地農產
基隆市年度盛事「山藥大餐」將於11月22日（六）晚上6時在基隆港海產樓登場，由基隆市政府與基隆市農會共同主辦，活動以創意料理推廣基隆在地農產「山藥」，讓民眾體驗山海交織的美味饗宴。市府12日舉辦活動宣傳記者會，副市長邱佩琳表示，活動餐券將於11月13日（四）上午9時開賣，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參與。
邱佩琳指出，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆農產與文化的重要平台。感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥品質穩定、深受民眾喜愛。市府將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。
產業發展處長蔡馥嚀說明，今年的「山藥大餐」以創新料理呈現基隆山海特色，邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，打造十道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等料理，展現山藥獨有的鮮甜與細緻口感。
基隆雖山藥種植面積不大，但因多雨低溫氣候孕育出綿密細緻的在地山藥，切口不易褐化、風味獨特，被譽為「台灣最好吃的山藥」。市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，是基隆農業的驕傲代表。
邱佩琳最後強調，基隆的農業充滿韌性與創意，市府也將持續透過活動推廣與產銷輔導，協助農友拓展通路，讓更多人品嚐到基隆山藥的好滋味。她也邀請市民把握機會，11月13日起購票、11月22日一起用行動支持在地農業。
餐券販售資訊：
11月13日（四）09:00起於以下兩處同步開賣
1. 基隆市政府產業發展處（02-24225800；基隆市中正區信二路301號3樓）
2. 基隆市農會（02-24564244；基隆市七堵區明德一路149號）。
每處50桌、合計100桌；每桌市價6,300元，優惠價5,800元；每人限購2桌，依現場排隊順序，售完為止。
