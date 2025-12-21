基市115年公告土地現值及地價 通過

基隆市115年公告土地現值及地價平均都有漲幅，廟口大四美更29連霸蟬聯地王。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市115年公告土地現值及公告地價已於12月17日經基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.44%，公告地價平均漲幅3.43%，將於115年1月1日正式公告實施。基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，已連續29年蟬聯地王寶座。

地政處說，廟口大四美115年公告土地現值每平方公尺為54萬946元，換算每坪約179萬元，較去年上漲2.24%。

地政處處長謝旻成表示，此次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，同時兼顧全市區段地價均衡性及合理性，地價作業調查期間為113年9月2日至114年9月1日，在成交量方面，土地及建物成交量均較去年減少，減幅分別為8.6%、33.8%；在成交價方面則呈現平穩，商業區新成屋平均成交價格每坪約34至35萬元、中古屋平均成交價格每坪約23至25萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約28至30萬元、中古屋平均成交價格每坪約18至21萬元。

該處指出，115年適逢2年1次的重新規定地價作業，謝旻成處長也特別說明，考量民眾地價稅負擔情形以及合理反應近2年地價波動幅度，經試算公告地價調整後對本市地價稅納稅戶之影響，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅額增加約14至17元，適用一般稅率者平均每戶增加約260至300元。

地政處說，115年公告土地現值及公告地價將於115年1月1日公告，若要查詢基隆市公告土地現值及公告地價，可至基隆市政府網站查詢頁面免費查詢相關資訊，歡迎各界多加利用。