基市115年推動多項新措施

市政府綜合發展處表示，自115年起推動多項新措施，涵蓋兒少福利、公共安全及行政便民服務等面向，期盼打造更安全、友善與宜居的城市環境。

兒童及少年福利方面，設置兒少諮詢專線，提供福利諮詢、案件通報及資源轉介服務；另為減輕新生兒家庭初期育兒負擔，自115年1月1日起設籍於本市之新生兒家庭「基隆市兒童日間定點臨時托育抵用_神隊友召喚卡」，可抵用4小時定點臨時托育，以實質托育支持措施，營造友善育兒城市環境；兒少處加碼補助全市居家托育人員「健康檢查」及「保險」費用，每人每年合計一千元。

公共安全方面，市府推動里鄰守望相助監視器補助計畫，每具最高補助三千五百元，並為降低居家火災風險，補助安裝瓦斯爐自動關閉裝置；同時辦理潛在危險建築物盤點評估及老宅延壽補助計畫，提升整體居住安全。為鼓勵市民共同維護市容環境，更實施乾淨家園全民監督機制。

行政便民服務方面，自114年12月起稅務局結合地政事所升級「稅籍+地籍異動即時通」，採一處申請、雙重通知機制，強化不動產交易資訊安全，保障民眾財產權益。

市府綜合發展處強調，115年各項新措施將依規劃期程陸續推動，回應市民實際需求，提供更接近市民所需之優質服務與公共安全。