基市12月治安會報 表揚優良打詐成員

市警局長林信雄、基檢主任檢察官林思吟表揚偵破刑案有功人員。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市十二月份治安會報暨維護公共安全方案聯席會報由市警局長林信雄主持，會中表揚偵破重大刑案及好人好事優良事蹟的警消同仁，以及彰銀仁愛分行、信義郵局、華銀基隆港口分行、中信銀基隆分行、永豐銀基隆分行、土銀基隆分行、台新銀東基隆分行等打詐成員，分別於九、十、十一月攔阻詐騙一百萬元以上。

為鼓勵警察與金融機構持續攜手打詐，警政署設立攔阻獎勵制度，凡成功攔阻金額達新十萬元以上者可獲得二千元獎勵，一百萬元以上者五千元，五百萬元以上則可獲得一萬元獎勵。不僅肯定金融機構在第一線發揮警覺、主動通報的精神；也期望透過獎勵機制強化公私協力的防詐能量。

警方呼籲民眾提高警覺，面對可疑電話、投資或貸款訊息務必查證，不輕信陌生指示，以免落入詐騙陷阱。未來警方將持續與金融機構及相關單位密切合作，強化宣導與防制作為，打造更安全無詐的生活環境。

去年度推動社區治安工作評鑑，壯觀里、新富里、永平里獲內政部一般組甲等及成長組績優。守望相助隊則是警方最重要、最可靠的夥伴，尤其在夜間警力相對不足時，，補強治安防線，讓社區更加安穩。