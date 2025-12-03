基市2026總預算三讀 刪減70萬元

市長謝國樑在議會承諾，中央預算差額補助到位，水洗灰飛、電動公車列優先，(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市一一五年度地方總預算暨附屬單位預算案經市議會審議完畢，刪減七十萬元，刪減部分為民政業務與市場與工商輔導業務費用。不過，市府預估舉債二十二億弭平歲入歲出差短，舉債規模來到七十二億元，中央承諾補助是否到位未定，讓議員質疑先舉債再撥補？市長謝國樑承諾，若主計總處補回十七億元差額，將以水洗灰飛、電動公車為優先。

謝國樑說，現舉債五十億元，碰到近幾十年最困難的財政編列，預估歲入與實際想像有很大落差，不只歲入少掉十七億元，包括班班有冷氣等政策，中央補助的，現在沒補助，捷運基隆負擔也增加，所以少掉的遠遠不只十七億，他說，基隆市的財政從預估到實際上真的碰到大難題，舉債二十二億元，與剛上任時市府舉債六十七億元，只差四、五億左右，認定為可容許範圍。

謝國樑表示，如果有新收入一定將錢花在刀口上，但是否能如主計總處說的十七億會回到基隆市，其實也不確定，中央財政收支劃分原則一變再變，現在也不知如何安排未來預算支出，總之，會非常謹慎的就收入編列支出；同時，議會重視的水洗灰飛今年有編列，固化飛灰編列應盡快停止，不要每年花大錢，追加預算有收入，水洗灰飛將優先編列，包括電動公車相關建置，這兩項排最優先。地方基層建設承諾各區公所還是有編列。

市議員陳冠羽提出，預算不可預期，市府先前提的公債自治條例卻沒下文，比如電動公車他縣市有綠色公債，其中利差可以省下不少錢。謝國樑說，公債好處可減低利率，但當初提出來受大很大批評，和財主單位很挫折，認為既然議會不支持就暫時不推。

基隆市一一四年一年以上公共債務未償餘額五十億元，一一五年歲入、歲出差短二十二億七千九百多萬元，規劃全數以舉債支應，市議會審查預算結束，小刪七十萬元，債務舉借七十二億七千九百九十二萬二千元，刪減七十萬元，修正為七十二億七千九百二十二萬二千元， 支出修正為三百一十億二百三十九萬六千元，歲出刪減七十萬元，修正為二百六十億二百三十九萬六千元 。