基彰雲2026強碰地方勢力！綠營選將：民意做後盾 勤跑打破家族政治

陳素月（左起）、劉建國、童子瑋獲民進黨提名參選縣市長，一起高呼口號。李政龍攝



迎戰2026地方大選，民進黨今（12/31）天召開中執會，會中通過提名立委陳素月參選彰化縣長、基隆議長童子瑋參選基隆市長、立委劉建國參選雲林縣長。對於國民黨在彰化、基隆、雲林皆有深厚的地方家族勢力，陳素月表示，面對家族勢力確實會有壓力，不過她覺得民意才是最堅實的後盾。

民進黨今天下午在中執會後召開縣市長提名基隆、彰化、雲林記者會，媒體問到，包括雲林張家、基隆謝家、彰化謝家，都是地方家族勢力，接下來有無具體策略面對？陳素月直言，面對家族勢力確實會有壓力，不過她覺得民意才是最堅實的後盾，所以她還是會努力勤跑基層，尋求鄉親支持。

廣告 廣告

劉建國表示，自己承載人民賦予他的使命，所以會努力打拼，而對手的使命應該是來自家族政治的延續，只要作出市場區隔，大家應該就可以理解到他未來努力打拚的方向。

童子瑋說，在基隆同樣要面對家族政治，但他為的是城市發展、家鄉改變，家族政治只會是為了家族使命。他說，自己的父親、爺爺在基隆雖然沒有從事政治工作，但都是調解會主席，服務地方多年，「所以我們也每一天兢兢業業的努力，用勤跑打破家族政治。」

更多太報報導

綠2026戰將再出爐！提名陳素月、劉建國、童子瑋 賴清德讚「非常好的民意基礎」

黃國昌脫了！秀肥肚腩vs.精壯肌 喊「寫真集不輸消防猛男」

鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌「說話算話」：尊重國民黨內民主程序