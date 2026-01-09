基捷五堵站30公頃開發 謝國樑盼AI資料中心進駐

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市政府規劃在基隆捷運五堵站周邊30公頃土地設立「基隆智慧科技園區」，市長謝國樑今天說，若供電無虞，會優先引進AI資料中心，已有在地企業表達有興趣在此設AI資料中心。

市府今天召開產業聯合座談會，謝國樑在會前接受媒體聯訪說，30公頃用地主要是台聯貨櫃及長春貨櫃兩處基地，基隆捷運五堵站則在兩處基地的中間，市府對於五堵站帶來的就業機會抱有很大的期待。

謝國樑說，人工智慧（AI）科技受到大家關注，假如基隆供電無虞，會優先引進AI資料中心，這將成為帶動基隆產業發展很重要的部分。有了AI資料中心就可以利用算力，引進更多對AI應用及算力需求高的服務型企業及各類企業進駐基隆，他也表達希望能招攬輝達雲端夥伴（NVIDIA Cloud Partner）等國際大廠進駐，盼藉此提升城市的競爭力。

謝國樑在座談會致詞表示，已有在地企業與市府聯繫，表達有興趣在「基隆智慧科技園區」設置AI資料中心，至於企業考量的用電需求部分則是台電的工作，市府會秉持招商精神積極與台電聯繫。

謝國樑日前宣布，將在基隆捷運五堵站（SB18）周邊30公頃用地進行都市計畫變更及市地重劃，區域內預計有17個街廓共25棟建築，將有165萬平方公尺樓地板面積，這25棟建築規劃在2樓以空橋連接，加上捷運與台鐵，五堵站未來將可容納數萬名就業。（編輯：張銘坤）1150109