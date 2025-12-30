基捷先期工程動工拚122年完工

基隆捷運第一個先期工程昨天由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑聯袂開工動土。（新北捷運局提供）

記者王慕慈、吳瀛洲∕綜合報導

基隆捷運先期工程三十日正式動工，北北基攜手加速重大軌道建設落實，開工動土典禮由基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜在百福站共同主持，強調細設先行、機電後擴、先期工程先行及地下段統包先招標「四大優先」策略，兩市各級民代熱烈參與，共同見證基捷「動」起來；兩市長並向中央喊話盼中央能儘速完成經費審議，使基捷如期於一二二年完工。

基隆捷運先期工程三十日在基隆百福站預定地開工動土，新北基隆各級民代見證參與。（記者王慕慈攝）

基隆捷運為跨縣市重大軌道建設，行政院在二０二四年一月核定綜合規劃，新北市負責建設與營運，同步啟動基本設計。去年十二月新北市首度將基本設計工程經費提送交通部審議，一年來四度提送審議修正，目前已同意，由行政院工程會審議中，後續整體經費就很清楚。考量整體工程經費審議期程較長，為避免延宕完工期程，基隆與新北市採取「並行推動」，啟動先期工程。

基捷為中運量系統，計畫經費六百九十六點八九億元，全長十五點六公里，十三座車站，橫跨北北基三縣市，路線由基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後終點站北市南港。

基隆捷運第一個先期工程昨開工動土，新北市與基隆市兩位市長持鳳梨與好彩頭祝福工程順利。（新北捷運局提供）

侯友宜強調，基捷先行動工有必然的理由，經費目前在工程會審議，但工程不能等待，謝國樑承諾基捷在二０三三年順利完工，所以要拚工期，SB19站要先做水保排樁、擋土牆，完成後地面及立體一併裝修。以新北市而言，絕對是很重要開頭，經費核定主體工程即可順利開工；目前由新北市政府代辦的「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，並採取「保留決標」方式辦理，待中央完成工程經費核定後，即可依程序完成決標並正式動工，加速主體工程進度。地下段統包到南港段，二十九日已上網公告，土木機電一旦核定即可發包。

未來基隆捷運將串聯北市民汐線，基隆從八堵可直達南港、大稻埕，進一步實現北北基一日生活圈。