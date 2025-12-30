基捷先期工程開工動土 謝國樑與侯友宜共同主持
▲在基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜等人完成動土儀式後，基隆捷運先期工程宣告正式啟動，加速整體建設進程。（記者鄭紫薇攝）
基隆捷運昨（30）日於七堵區舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」，該典禮由基隆市長謝國樑和新北市長侯友宜共同主持。此次開工動土亦為基隆捷運工程正式展開序幕。未來基隆八堵地區居民可直達南港、大稻埕，進一步實現北北基一日生活圈。
昨天到場共同見證此一重大工程的開工動土典禮尚有立委林沛祥、廖先翔、新北副市長劉和然、新北捷運公司董事長林祐賢、新北捷運局長李正安、中興顧問團隊、基隆市府交通處長陳耀川以及基隆市與汐止市的各區民意代表等多位貴賓。典禮並安排祥獅獻瑞更顯熱鬧非凡。
謝國樑表示，基隆捷運是北北基跨縣市的重要軌道建設，市府將與新北市攜手並進，透過先期工程同步推動，加速整體建設進程，為市民打造更安全、便利的交通環境。
謝國樑指出，基隆捷運為跨縣市重大軌道建設，行政院已於2024年初核定綜合規劃，並由新北市政府負責建設與營運工作，同時啟動基本設計作業。新北市政府於同年12月首度將基本設計工程經費提送交通部審議，歷經多次審議意見修正後，目前已送行政院工程會續行審議中。考量整體工程經費審議期程較長，為避免影響完工時程，基隆市與新北市採取「並行推動」策略，率先啟動先期工程。
兩市已同步辦理多項配套作法，包括先行完成細部設計、預留機電系統後續擴充彈性，以及優先推動先期工程施工等措施。目前由新北市政府代辦的「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，並採取「保留決標」方式辦理，待中央完成工程經費核定後，即可依程序完成決標並正式動工，加速主體工程進入施工階段。
謝國樑也強調，基隆捷運不僅是一條交通建設，更是帶動都市再造與產業轉型的重要引擎。其中，SB18站（北五堵）作為雙北進入基隆的第一站，未來將成為捷運建設結合都市更新的核心節點。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，引導既有倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用，打造嶄新的城市門戶。
園區開發面積約30公頃，總樓地板面積初估接近50萬坪，產業比例佔多數，預期可創造數萬個就業機會。目前由都市發展處辦理規劃作業，預計明年啟動都市計畫檢討變更，並採市地重劃方式整體開發。
謝國樑指出，開發程序與基隆捷運分案辦理，將不受基隆捷運工程進度影響，都發處預計明年辦理都市計畫變更法定作業，後續採市地重劃開發，重劃工程完成，配地歸還私地主後，就可依照都市計畫規劃開發建築，並留設立體連通空橋系統。
在空間規劃上，謝國樑說明，市府以「以人為本」為核心理念，借鏡臺北信義計畫區，規劃長度超過3公里的立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此一設計除因應基隆多雨氣候特性，也將提供更安全、連續且友善的立體人行環境，落實捷運導向發展（TOD）理念，提升整體都市機能與生活品質。
新北市長侯友宜表示，基隆捷運為中運量軌道系統，全長約一五點六公里，設置13座車站，計畫經費約69689億元，路線自基隆八堵出發，沿基隆河谷廊帶進入市區，經南陽大橋後銜接至臺北南港。行政院於2024年初核定綜合規劃後，新北市即承擔建設與營運責任，並啟動基本設計與工程推動作業。為縮短行政程序所需時間，新北市採取「細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標」等四大優先策略，讓工程能同步推進。
目前雙市府為加速推動基隆捷運興建工程，已於今年7月展開基隆捷運高架段設計作業，考量SB19站出入口，位屬山坡地，須辦理水土保持程序及涉及植栽移植，須媒合移植地點與配合季節辦理，為排除障礙降低影響，加速後續主體工程推進，列為基隆捷運先期工程。
市府交通處補充說明，基捷工程經費目前仍由中央審議中，為避免審議期間影響整體完工時程，基隆市與新北市兩市攜手合作，採取相關配套作法，包括推動基隆捷運先期工程，以排除主體工程障礙，並期盼中央能儘速完成經費審議，確保基隆捷運建設進度不致延宕。
謝國樑同時強調，基隆捷運通車後，將有效提升基隆與汐止、南港及臺北地區之間的通勤便利性，提供國道客運與臺鐵之外的全新選擇，並可銜接汐東線及民生汐止線，帶動沿線產業與都市發展。市府將持續與中央及新北市密切合作，確保工程如期推進。
