基捷先期開工 侯友宜推4優先謝國樑啟動五堵都更

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆捷運先期工程今天開工，新北市長侯友宜說，為了在2033年順利通車，新北市規劃包含細部設計先行等4大優先，基隆市長謝國樑則宣布，啟動五堵站周邊30公頃都市計畫變更。

基隆捷運先期工程開工典禮今天在基隆市百福水漾樂活會館前舉行，謝國樑與侯友宜等人持鏟動土，工程將在SB19百福站站體出入口施作擋土排樁、植栽移植、排水工程及景觀裝修，工期預計395天。

侯友宜表示，為讓基隆捷運能在2033年順利通車，先期工程今天在基隆市的SB19百福站先動工，並規劃4大優先，包含細部設計先行、機電後擴、先期工程率先施工，及地下段統包工程已在昨天上網公告招標，以此快速方式盼讓基隆捷運順利完成。

侯友宜說，謝國樑對基隆河谷沿岸有通盤規劃，希望隨著捷運的開發都市計畫並進，就像新北市一樣，捷運到哪開發就到哪，捷運不但帶動交通的運輸方便，也可改變基隆市城市風貌，謝國樑一直努力推動基隆捷運，新北市一定與基隆市並肩作戰，讓北台灣的基隆好、新北好、台北好，大家一起共好。

謝國樑指出，基隆捷運在基隆市境內有5站，從SB18五堵站到SB22八堵站，軌道建設的興建不只是完成交通的運輸，同時完成城鎮開發的框架，他宣布SB18五堵站，未來除捷運與台鐵會有連通以外，也將啟動都市計畫的轉型。

謝國樑說，將在五堵站周邊30公頃用地進行都市計畫變更及市地重劃，區域內預計有17個街廓共25棟建築，預計將有165萬平方公尺樓地板面積，多數用於產業及就業，其餘則為生活配套。未來這25棟建築，將比照台北市信義區及新北市板橋區的新板特區模式，在2樓以空橋連接，加上捷運與台鐵，五堵站未來將可容納數萬名就業。

基隆捷運計畫經費新台幣696.89億元，由新北市政府負責建設與營運，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，去年12月首度將基本設計工程經費提送交通部審議，經多次審議意見並修正送審，目前正由行政院工程會續行審議中。（編輯：張銘坤）1141230