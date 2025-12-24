基捷八堵機廠分期開發！優先取得基捷用地不拆民房

新北市捷運局23日晚間在基隆市暖暖區舉辦說明會，會中強調基捷用地將會優先取得，至於後續聯開部分，將視地主意願調整劃設範圍。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

新北市捷運局23日晚間在基隆市暖暖區八中里舉行基捷進度以及八堵機廠規畫配置說明會。會中新北捷運局強調，基捷八堵站將分2期取得開發用地，八堵機廠部分將待捷運民汐線獲核定後，再辦理用地取得。

新北市捷運工程局在說明會中指出，基隆捷運八堵站將分為基捷八堵站及八堵機廠兩部分，兩部分的開發基地取得將會分開取得。基隆八堵站部分為A區，用地約1.73公頃將優先取得。

至於八堵機廠範圍為B區，預估4.77公頃的土地將待捷運民汐線台北市段的綜合規畫核定後，再辦理取得，並視地主意願調整劃設範圍。

新北捷運工程局副局長鄭智銘強調，A區用地沒有太大爭議，也不會拆遷民房。由於八堵機廠將作為民汐線之用，再加上基捷還有第二階段通往市區，和基隆討論多次後，才決定在基隆市設置機廠，讓基捷與民汐線共用，減少地方政府的財政負擔。

基隆市政府24日表示，捷運聯合開發除透過政府與民間合作，取得捷運設施所需用地外，也將透過開發大樓帶動暖暖區八中社區的發展，市府會在確保住宅區土地參與開發分配的容積權益，優於原分區加計都更獎勵容積的規模下訂定，並視都市計畫審議結果公告予土地所有權人。

無黨籍議員陳冠羽表示，說明會中仍有不少地主對是否參與開發抱持疑慮，主因在於整體開發時程與條件尚未明確。他認為，暖暖區八南里、八堵里等周邊區域亦未被納入整體評估，對基隆市民相對不利。陳冠羽指出，相關交通動線與接駁系統若未提前納入規畫，恐將衝擊周邊社區與整體交通秩序，捷運建設不應只有站體工程，必須是一套能帶動暖暖、基隆的城市發展方案。

