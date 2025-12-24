基捷八堵站及機廠 6.5公頃開發基地擬分2期取得

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）新北市捷運工程局昨天在基隆市八中社區召開八堵機廠規劃說明會，基隆捷運八堵站及機廠6.5公頃開發基地擬分2期取得，第1期納入必要設施，第2期待捷運民汐線北市段核定後辦理取得。

新北市捷運工程局表示，八堵機廠主要考量基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後，將有駐車及車輛調度需求而規劃增設，北北基已達成共識，由新北市政府擔任八堵機廠開發主管機關。

根據簡報，將透過分期、分區取得6.5公頃開發基地，依照需求規劃相關設施，包含八堵站、八堵機廠等必要設施，八堵站北側多數地區將劃入捷運開發區，如地主無加入意願，將由新北捷運局與地主以市價協議分階段取得。

第1期（A區）1.73公頃土地為優先取得基隆捷運必要設施所需用地，第2期（B區）預估4.77公頃土地則為「八堵機廠範圍」，待民生汐止線台北市段綜合規劃核定後辦理取得，並視地主意願調整劃設範圍。

基隆市政府今天表示，捷運聯合開發除透過政府與民間合作取得捷運設施所需用地外，也將透過開發大樓帶動八中社區發展，市府會在確保住宅區土地參與開發分配的容積權益，優於原分區加計都更獎勵容積的規模下訂定，並視都市計畫審議結果公告予土地所有權人。

無黨籍基隆市議員陳冠羽說，無論A區或B區都未將八堵路周邊土地納入整體開發，八南里、八堵里等區域也未納入整體評估，對當地市民相對不利，另外，交通動線與接駁系統若未提前規劃，恐對交通造成衝擊，希望捷運建設必須是一套能帶動暖暖、基隆的城市發展方案。（編輯：林恕暉）1141224