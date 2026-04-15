基捷八堵至市區第2階段 估年底前確定路線方案

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆捷運第2階段八堵至基隆市區路線方案，目前正研議麥金路與台鐵路廊2項方案。基隆市府今天表示，預計年中完成期中審查，並在年底前確定路線方案，完成可行性研究報告。

基隆市政府交通處今天透過新聞稿表示，昨天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，跨局處討論工作執行進度、沿線車站開發及第2階段可行性研究等議題。

交通處指出，基隆捷運第2階段路線，目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線2項方案，預計年中完成期中審查，並於年底前確定八堵至基隆市區路線方案，完成可行性研究報告。

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市長謝國樑表示，麥金路沿線有多處適合開發的地點，如長庚醫院、安樂區公所、麥金路3巷一帶，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益用來補貼建設成本、提高自償能力，減輕市府負擔，今年將加速第2階段路線可行性研究，讓未來能順利銜接第1階段工程。

地政處則表示，已於3月31日針對SB18（五堵）站周邊地主召開說明會；至於SB19（百福）站至SB21（七堵）站，也預計下旬起陸續辦理民眾座談會，蒐集地方意見。（編輯：林恕暉）1150415