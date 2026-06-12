基捷廉政平台啟動 新北捷運七線齊發拚建設 廉能治理樹典範

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基隆捷運廉政平臺成立。(圖:新北市捷運工程局提供)

▲基隆捷運廉政平臺成立。(圖:新北市捷運工程局提供)

北北基桃捷運共榮圈建設邁入關鍵黃金期。新北市政府捷運工程局於十一日正式啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平台」，攜手法務部廉政署、台灣新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處及台灣透明組織協會等單位共同宣示。該平台不僅是守護總經費達六百九十六億八千九百萬元重大建設的安全防線，更是廉政署推動該機制以來，全國第一百個廉政平台，具備高度指標性意義。

新北市長侯友宜表示，基隆捷運全長十五點六公里，沿線設置十三座車站，未來將與汐東線、台北市民生線整合，採用相同系統實現「一車到底」，可從基隆八堵直達汐止、南港或大稻埕，是北北基生活圈進化的關鍵動脈。

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侯友宜指出，目前基隆捷運採取「四大優先」策略，包含細設先行已於去年七月啟動、先期工程率先施作已於去年十二月三十日動工、地下段統包工程先招標已於今年五月二十九日第二次上網公告，以及機電後擴保留決標中。新北市已經完全準備好，就等中央工程經費審議通過，主體工程便能立即進入施工階段。

侯友宜進一步說明，鑑於捷運建設經費龐大且影響深遠，為防範外部不當勢力干預，並確保重大工程遵循「清廉、透明、效率」之目標，市府特別攜手檢、調、廉等機關啟動此平台。透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干擾並降低廉政風險，讓公務同仁得以勇於任事、廠商安心履約，共同守護國家重大建設。

新北捷運工程局長李政安補充，新北市邁向軌道建設黃金期，目前「施工七線齊發」。透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平台，不僅彰顯新北市辦理採購案公平、公正、公開之決心，更將確保基隆捷運等各項軌道工程能如期、如質完成，進而提升城市競爭力，帶動捷運沿線的經濟與區域發展