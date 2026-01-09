基捷願景 謝國樑：五堵將成基隆就業基地

基隆市長謝國樑在會中表示，市府將於基捷五堵站展開聯合開發，屆時將成為基隆市重要的就業基地。（張志康攝）

基隆市政府9日邀集產業代表舉辦基隆市產業聯合座談會，討論產業與就業等層面的發展。市長謝國樑表示，配合基隆捷運的聯合開發，基捷五堵站附近有台連貨櫃跟長春貨櫃兩塊面積約30公頃基地，未來將成為基隆市最重要的就業基地。

謝國樑表示，面對國際經貿情勢變動及產業環境快速轉型，城市競爭力的關鍵，在於政府能否即時回應產業需求。市府未來將以「提升行政效率、排除投資障礙、強化產業韌性」為核心方向，結合中央資源與地方治理能量，陪伴產業打造更具前瞻性與競爭力的產業環境。

謝國樑向與會代表說明基捷五堵SB18車站開發案，市府計畫在設計階段，就提前利用空中廊道串聯約25棟建築物，整合建物與人行系統。為帶動產業升級，市府積極評估引進AI資料數據中心，希望吸引科技服務業進駐；同時也有意招攬輝達雲端夥伴（NVIDIA Cloud Partner，NCP）等國際大廠，期盼藉此提升城市競爭力。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵指出，產業最需要穩定、可持續的溝通機制，他肯定基市府透過產業對談平台，即時傳達政策資訊，也讓企業的實際困境被理解與回應，有助加速行政流程、降低投資不確定性。

產發處長蔡馥嚀表示，市府將依座談彙整的建議，持續檢討落實相關配套措施，並橫向整合府內資源，強化投資服務與行政支援能量。未來以前瞻的視角，結合產業實務及城市發展策略，與產業界攜手打造具韌性、具競爭力的基隆產業新願景。