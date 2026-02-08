日前，「台灣橋梁計畫」諾貝爾獎得主系列講座，羅伯茲（Richard Roberts）講題「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」值此台美經貿談判即將簽署之際，引發輿論關注。

話說十年前，羅伯茲號召百餘位諾貝爾獎得主，連署公開信〈諾貝爾獎得主支持精準農業（基改生物）〉給各國政府與反基改最力的綠色和平組織，聲明不論人或動物，從無食用基改食品而危害健康的案例；基改作物助益生物多樣性；呼籲綠色和平組織停止抵制基改；全球三百個科學組織支持其安全性，歐盟執委會也指出「近三十年，基改並不比傳統作物更具風險」。反基改者阻擋基改植物卻接納基改動物（胰島素等），顯示其雙標；兩基改同為救人，其無理該遭唾棄。

廣告 廣告

羅伯茲以第一個人道產品「黃金米」為例，食用後可增加人體維生素A，可拯救全球無數夜盲或甚死亡的缺乏者，免費贈予貧農種植；但反基改者就是阻撓。

當時，羅伯茲回覆為何號召同仁力挺基改，因反對者誤解該科技，但善於組織慫恿，弄得可助益人類福祉的科技如過街老鼠；科學家有責任出面護衛。全球媒體大幅報導此義舉，禍首的綠色和平無力回應而支吾其詞。

甚多國人與立委擔心基改食品有害，反映於2015年修改《學校衛生法》，而禁止基改食品進校園。檢視《立法院公報》，可看到發言的立委均擔心基改食品，堅決修法「保護國家未來的主人翁」。從此，社會氛圍更趨反基改。

我國本就不准種植基改作物，每年無數資源研究，成果只能「牆上掛掛」。例如，「台灣水稻教母」余淑美院士，擁有全球首創農桿菌轉殖水稻技術等二十多項國際專利，對抗逆境環境、保障糧食安全貢獻卓著，但其技轉商家在台無法種植而致反告爭議；又如，葉錫東院士的抗輪點病毒木瓜，最後，「淪落到」海南島等地；兩例均為國家之恥。

至今已有183位諾貝爾獎得主連署支持基改，羅伯茲多年奮鬥不懈，實在可佩。演講時，他一直希望科學家多出門與庶民講解。演講後問答時，筆者問他是否願意到立法院作證，他很高興地回答：「是！」（作者為大學教授）